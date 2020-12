"Ufficio Postale di Murialdo senza sala di attesa, in coda sulla strada facendo assembramento per non essere investiti"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Volevo segnalare la situazione dell'Ufficio Postale di Murialdo. Una struttura senza sala di attesa. Un anti-sportello (unico) minimo. Da questa primavera con la scusa del covid, anche se l'impiegato è protetto da una sportelleria blindata, è aperto solo 3 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì se non sono festivi)".

"Dopo mesi di attesa (sempre con la scusa del Covid), solo venerdì scorso, è stato installato un postamat che però, fino a questa mattina, non era ancora entrato in funzione o forse è guasto".

"Questa mattina come in quasi tutti i giorni passati, ma oggi piove e fa freddo, sono in coda fuori (si può dire) sulla strada. Dalle 7 alle 10 persone facendo assembramento anche per non essere investiti dai veicoli in transito. Sono parecchie le persone che hanno abbandonato la coda nella speranza di un momento migliore".