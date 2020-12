Coronavirus, 191 nuovi casi in Liguria: nel savonese sono 41. Pressoché stabili gli ospedalizzati

A fronte di 2.248 tamponi molecolari, quest'oggi sono stati riscontrati 191 nuovi positivi, ovvero l'8,5%. Sono anche stati eseguiti 2.803 test antigenici. Ricordiamo che i test antigenici, in caso di positività al Covid, devono essere seguiti dal tampone molecolare.

Per quanto riguarda le quattro province i nuovi casi sono: in provincia di Savona 41, come nella giornata di ieri 8 dicembre, in quella di Imperia 5, 115 nella provincia di Genova, di cui 93 in Asl 3 e 22 in Asl 4, e nella provincia de La Spezia 22. Non sono riconducibili alla residenza in Liguria in 8.

Sono 28 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria (decessi avvenuti tra il 25 novembre e ieri), di cui 6 nel savonese, tutti presso l'ospedale San Paolo di Savona: si tratta di quattro uomini di 94, 87, 79 e 89 anni e due donne di 81 e 84.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 633.457 (+2.248)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 54.364 (+191)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 9.266 (-497)

Casi per provincia di residenza

Imperia 790 (-75)

Savona 1.044 (-43)

Genova 5.282 (-220)

La Spezia 1.467 (-123)

Residenti fuori regione o estero 272 (-7)

Altro o in fase di verifica 411 (-29)

Totale 9.266

Ospedalizzati: 929 (-3) | 88 in terapia intensiva (-3)

Asl 1 - 105 (+3) | 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 80 (+1) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 258 (-1) | 30 (-1) in terapia intensiva

Evangelico - 20 (-2) | 4 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 131 (-2) | 6 (-2) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (-1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 119 (+1) | 9 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 98 (-1) | 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 109 (-1) | 12 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 8.318 (-495)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 42.507 (+660)

Deceduti: 2.591 (+28)