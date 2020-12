Identificati i sei afghani in custodia presso la Stazione dei Carabinieri di Alassio

Sono state ultimate le procedure di identificazione dei sei cittadini afghani avvistati dai Carabinieri di Cisano sul Neva mentre, nella mattinata di oggi, sbarcavano da un camion nella zona industriale di via Benessea, tra Cisano e Albenga.

Tra essi non ci sono minori. Le sei persone sono state rilasciate con l'obbligo di presentarsi in Questura a Savona per regolarizzare la propria posizione.

Questa mattina gli stranieri apparivano letteralmente stremati, affamati e infreddoliti: sono stati così presi in custodia dagli uomini e dalle donne dell'Arma e accompagnati presso la stazione alassina. Qui sono stati accuditi, rifocillati e sottoposti a tampone al fine di verificare che non fossero portatori di Coronavirus.

Le operazioni di identificazione non sono risultate particolarmente facili in quanto nessuno di questi afghani parla italiano.

Le indagini sono condotte dalla Stazione dei Carabinieri di Cisano Sul Neva con l'ausilio della Stazione di Villanova e del Nucleo Radiomobile.