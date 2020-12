La polizia di Alassio sgomina la "banda dei box": colti sul fatto nella zona di via Adelasia

Operazione notturna degli agenti del commissariato di Polizia di Alassio consente di identificare la “banda dei box”.

Ecco i fatti: da circa due mesi si registravano frequenti furti nei box di via Adelasia ad Alassio, un articolato complesso di circa 300 vani con tre accessi sotterranei subito alle spalle della stazione ferroviaria.

La tortuosità della struttura consentiva ai ladri di passare inosservati e di entrare e uscire indisturbati. Un ulteriore vantaggio per i criminali era dato dal fatto che tanti di questi garage appartenevano a proprietari di seconde case non sempre presenti in zona.

Ma uno dei proprietari si era recentemente dotato di allarme e, all’1:40 della notte tra sabato e domenica, l’antifurto aveva iniziato a suonare consentendo alla volante di arrivare tempestivamente sul posto.

La procedura di perlustrazione perimetrale dell’area ha consentito agli agenti di identificare un Fiat Fiorino con vetri appannati e motore caldo.

A bordo, tre ragazzi nordafricani, due in cabina e uno nel vano di trasporto posteriore, tutti residenti in piccoli comuni dell’entroterra, due di loro con precedenti per furti, di età compresa tra 25 e 30 anni.

Le cesoie trovate sul Fiorino coincidono pienamente con i tagli effettuati nei box forzati. I furti vertevano soprattutto su pezzi di veicoli, autoricambi, parti meccaniche e di carrozzeria. In alcuni casi però persino prodotti alimentari (come alcune latte d’olio di oliva) non venivano risparmiati.

Due di loro lavoravano ufficialmente in attività di carrozzeria e officina, quindi si può ipotizzare che gestissero un “giro” di pezzi clandestino e parallelo alla loro attività ufficiale.

Dopo un’accurata perlustrazione non solo del veicolo ma anche dei domicili, sono emersi tantissimi altri componenti meccanici.

L’operazione è stata condotta dalla dottoressa Gilda Pirré in coordinamento con Pm dottoressa Sala.

Si sta individuando tutta la refurtiva e si sta cercando di risalire a tutte le parti lese per la restituzione.