Spotorno, cliente positivo si sposta da un albergo ad un altro: 29 persone in isolamento in 2 hotel

Migliorano i numeri legati all'emergenza Coronavirus a Spotorno, così come sta accadendo nel resto del Paese. Ma un nuovo episodio nello scorso fine settimana ha riportato alla mente gli eventi della scorsa primavera.

Il personale e gli ospiti di due strutture ricettive, gli hotel Villa Rina e Corallo, sono infatti stati sottoposti a quarantena dopo che una persona, risultata positiva al Covid-19, aveva soggiornato in entrambe le strutture.

"Tra sabato e domenica la ASL ci ha informato che, a seguito dello spostamento di un ospite (poi rivelatosi positivo) da un albergo ad un altro, le due strutture e tutti gli occupanti sono stati posti in isolamento" ha spiegato il sindaco Fiorini nell'aggiornamento settimanale sui social network del comune.

Si tratta di 16 persone in un albergo e 13 nel secondo (tra ospiti, dipendenti e gestori) che al momento si trovano in isolamento all’interno delle strutture e sono stati sottoposti a tampone.

Intanto nei report di Alisa nella prima settimana di dicembre ,sono 7 le persone attualmente positive al virus (3 in meno rispetto alla settimana precedente), mentre una novità è prevista per la diasgnostica dell'infezione.

"Grazie anche al suggerimento di una nostra con cittadina - ha aggiunto il primo cittadino -, stiamo attivando in collaborazione con Asl, i nostri quattro medici di gamiglia, Croce Bianca Spotorno e Aib, una tenda in cui saranno effettuati i tamponi antigienici rapidi in macchina (drive-through) dai medici di famiglia alle persone in isolamento segnalate da Asl".

"Con questo importantissimo servizio contribuiremo a gestire meglio gli isolamenti ed il tracciamento dei contatti, fornendo alla cittadinanza l’accesso più semplice ad uno strumento essenziale nella lotta al Coronavirus. Con l’occasione ringraziamo anche tutti i cittadini che quotidianamente ci supportano e ci forniscono preziosi suggerimenti" ha proseguito Fiorini.

Un pensiero poi è arrivato sulle misure adottate dal Governo per il periodo natalizio: "Saranno feste complicate e particolari, ma se ci sentiamo sopraffatti e privati della nostra libertà pensiamo a quanti le stanno passando in ospedale o in terapia intensiva, soffrendo, impauriti e da soli: se non lo vogliamo fare per noi o ‘per il prossimo’ facciamolo per loro" ha concluso Fiorini.