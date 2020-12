Finale, la ludoteca diventa "d'asporto" con l'iniziativa "Just Play": giochi in scatola prestati a domicilio

Chi ha detto che le festività in casa tra pochi intimi, o meglio, nel solo nucleo familiare convivente, debbano essere per forza noiose?

Certo, i classici ritrovi di famiglia con nonni, zii e cugini mancheranno, ma un modo per passare il tempo in famiglia trascorrendo le giornate di festa in allegria tenendo la mente e la fantasia allenate a Finale arriva dal centro per la cultura ludica 0-99 "Giocare" con l'iniziativa "just Play".

Si tratta di un vero e proprio servizio a domicilio, coi giochi della ludoteca che per l'eccezionale periodo diventano d'asporto, con la possibilità di prenotare telefonicamente, ovviamente coi consigli su quale attività possa essere la più adatta ai diversi gusti ed esigenze dispensati dagli educatori del centro ludico, e ricevere poi i giochi direttamente a casa.

Il prestito, gratuito, sarà di una settimana e la consegna avverrà il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 19. Il reso invece è praticabile tutti i giorni dal lunedì al sabato falle 14.30 alle 18.30 presso la ludoteca.