Albenga, 12 dicembre open day al liceo "Giordano Bruno"

Al fine di offrire agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado le informazioni utili per una scelta consapevole della scuola superiore, sabato 12 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 il liceo "Giordano Bruno" di Albenga accoglierà in presenza gli studenti e le famiglie interessate per illustrare l’offerta formativa di istituto.

La dirigente, i docenti e gli studenti saranno inoltre a disposizione per rispondere a domande e chiarire eventuali dubbi. Si ricordano le sedi di collocazione dei diversi indirizzi: Scientifico, Scienze Applicate, Sportivo sede di viale Pontelungo; Artistico sede di via del Roggetto; Classico, Linguistico, Musicale sede di via Dante.

Per la tutela di tutti ed al fine di evitare assembramenti, si chiede gentilmente di prenotarsi telefonando al numero 366 8714614 oppure inviando una mail all’indirizzo orientamento@liceogbruno.edu.it.

Chi non potesse partecipare il 12 dicembre potrà comunque richiedere una videoconferenza dedicata o una visita in giorno da concordare fino al 14 gennaio 2021 prenotandosi come da indicazioni sopra riportate.