Spostamenti nelle festività, il ministro Speranza: "Le misure prese non cambieranno"

"Guarderemo sempre con grande attenzione i dati, ma non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili".

Una presa di posizione precisa e nessun passo indietro quella del ministro alla Salute Roberto Speranza, intervenuto ieri sera alla trasmissione "Di Martedì" in onda su La7.

Il membro del Governo Conte è stato chiaro: per le festività, in particolare per i giorni 25, 26 dicembre e l'1 gennaio, le norme adottate nell'ultimo Dpcm non cambieranno.

Il messaggio è chiaro: ai cittadini viene chiesto un sacrificio ulteriore.