Punto nascite del Santa Corona, "Nascere a Pietra": "Sconcertati dall’'efficienza' regionale"

" Abbiamo appreso tramite gli organi di stampa che l’ASL 2 e la Regione Liguria valuta utile ed interessante la proposta della Federazione Nazionale Ordine della professione Ostetrica, proposta sostenuta anche dal sindaco del comune di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e dalla deputata Sara Foscolo. Rimaniamo sconcertati dall’'efficienza' regionale, solo 9 mesi per prendere in considerazione una proposta che può aiutare a gestire al meglio l'emergenza Covid 19 ". Così, attraverso una nota, "Nascere a Pietra": il gruppo di cittadini che ha promosso la campagna per la riapertura del punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure.

"Nella dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Commissario straordinario Paolo Cavagnaro, leggiamo, che pur avendo risolto la problematica relativa alle ostetriche e agli infermieri, l’ASL e di conseguenza la Regione non è in grado di riaprire il punto nascita, perché adesso mancano i Ginecologi - prosegue il documento - leggendo ciò non possiamo non apprezzare l’alto livello di programmazione e gestione del personale di tutto il sistema sanitario regionale. Leggere che il commissario ha segnalato alla Regione Liguria e quindi al Presidente Toti queste possibili soluzioni ci crea molta preoccupazione. Dovremo aspettare altri 9 mesi per avere delle risposte?".