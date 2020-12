Savona, l'ultimo commosso saluto a Pino Aonzo sulle note del suo mandolino (FOTO e VIDEO)

Le note del mandolino che tanto amava e il ricordo in una lettera speciale di sua nipote.

Questa mattina in una gremita parrocchia di San'Andrea a Savona è stato celebrato l'ultimo commosso saluto a Pino Aonzo.

"I tuoi frappe inimitabili che univano grandi e piccini" così li ha definiti sua nipote con in sottofondo la musica del mandolino suonato dal figlio Carlo, noto musicista a livello mondiale.

“Questa ninna nanna che ci hai lasciato continuerà a risuonare nei nostri cuori e ci accompagnerà nei nostri sogni. Ti ricordiamo cosi, nonostante i tuoi ultimi anni difficili, riuscivi comunque sempre a strapparci un sorriso con quella tua risata contagiosa e quel tuo spirito da ‘ragasso’ come dicevi sempre tu. Fai buon viaggio e manda un bacione alla nonna” ha continuato nella sua lettera la nipote.

Lo storico proprietario della latteria Gina nata in piazza Chabrol e gestita con la moglie Pina dal 1984, venuta a mancare nel 2018, è scomparso all'età di 86 anni, sconfitto dal Coronavirus.

Successivamente l'attività fu trasferita in via Caboto per via di uno sfratto avvenuto nel 2014 e per questo ci fu una grande solidarietà e mobilitazione dei savonesi con una raccolta firme a loro favore.

Grande appassionato di musica, era considerato un bravo mandolinista e non era raro sentirlo suonare nel suo negozio.