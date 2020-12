Giardinaggio e tendenze: sempre più persone lo scelgono come hobby

Il giardinaggio è stato da sempre appannaggio dell’uomo di casa perché molto spesso è un’attività faticosa e impegnativa. La situazione, tuttavia, è cambiata molto velocemente per cui oggi donne e uomini se ne occupano non solo per necessità ma anche per piacere. È quanto è emerso da alcune indagini di mercato che studiano le abitudini di vita degli italiani e che oggi vorremmo qui riportare. La ricerca è stata condotta da MyPlant e resa nota in occasione del Salone Internazionale del Verde a Milano. Da questa è emerso che il mercato ha raggiunto nel 2020 il livello di spesa più elevato in assoluto, attestandosi su quasi tre miliardi destinati in strumenti ed accessori per il fai-da-te in giardino. Difatti sul web spopolano guide, blog e shop sempre forniti e aggiornati, come il sito di Oleomac .

Giardinaggio automatizzato e sostenibile

In base alle proiezioni di MyPlant, quindi, il settore crescerà ancora, duplicando i dati attuali da qui al 2022. Le ragioni? Molto dipende dal periodo che stiamo vivendo perché da una parte ci ha costretti in casa e a vivere delle importanti rinunce. Dall’altro il timore di un mondo alla rovina ha spinto le persone a ricercare un contatto diretto con la natura, suscitando il bisogno di toccare il terriccio, allevare piante e fiori e stare in mezzo al verde. Ma non solo. Le ricerche di mercato segnalano che le persone sono sempre più alla ricerca di prodotti vegetali biologici e alla micro-produzione alimentare domestica, dove il cosiddetto kitchen-garden diventa la soluzione di tendenza abbinata a impianti tecnologici smart e domotici. Difatti il mercato oggi propone rasaerba robotici e impianti di irrigazione automatizzati ma anche accessori a batteria per il giardinaggio e tutta una serie di comodità che facilitano il lavoro. La scelta di questo genere di accessori da un lato protegge l’ambiente e dall’altro accorcia i consumi, alleggerendo la bolletta e gli sprechi.

Giardini in città ed in campagna

Altro dato interessante è quello della dislocazione del giardino o di chi pratica questo hobby. Difatti stiamo assistendo ad una fuga dalla città ma anche ad una trasformazione in verde degli ambienti urbani. Il trend accomuna anche altre grandi potenze da un lato all’altro del mondo e, quindi, anche le realizzazioni edilizie contemplano il giardino in qualsiasi spazio disponibile. Giardini condivisi, balconi verdi e boschi verticali sono l’obiettivo ed il trend che abbraccia anche l’edilizia e l’architettura per cui il settore deve ancora mostrare al mondo il suo reale potenziale. Questo trend ha fatto registrare un aumento deciso della richiesta di case “verdi” ma anche il loro valore che è salito di quasi trenta punti percentuali.

I millennials sono i più verdi

Infine abbiamo analizzato le richieste specifiche di varietà vegetali e, tra le ricerche consultate, emerge quella secondo cui i millennial sono la generazione che ricerca maggiormente questo genere di prodotti. Infatti è stata definita “generazione green” perché si interessa maggiormente ai richiami ecologici e sostenibili. I millennial acquistano maggiormente piante da interno generando in America un mercato del valore di oltre cinquanta miliardi di dollari. Quindi il trend dell’abitare verde prevede piccoli orti casalinghi, materiali di riuso, cicli di prodotti sostenibili e super-food vegetali. Tra le piante più ricercate primeggiano l’orchidea bambu, la palma areca e la sansevieria. Tra i fiori al primo posto resta sempre la rosa, seguita da gerbera, orchidea e amaryllis. Il fiore e la pianta diventano anche “regalo” utile e ideale perché low cost e rispettoso dell’ambiente. Sono segnali molto positivi se consideriamo la condizione in cui versa l’intero Pianeta e confidiamo fiduciosi che questa tendenza sia destinata a crescere e a raccogliere sempre nuovi appassionati.