Google e le parole più ricercate nel 2020

Anche quest'anno grazie a Google Trends è possibile scoprire le parole più ricercate durante il 2020, la nuova lista con video musicale dedicato è uscito in largo anticipo visto che non abbiamo superato ancora la metà di dicembre.

Su Google Trend sotto il video emozionale che racconta i momenti più forti vissuti nel 2020, si possono vedere le parole più ricercate suddivise per categorie: parole, persone, addii, coltivare, come fare..?, cosa significa, eventi e altre ancora.

Qui in Italia la lista inizia dalle ricerche più registrate all'interno del nostro paese, nulla ci vieta di selezionale o le parole più ricercate a livello globale, spulciare tra i risultati nei diversi di altri paesi che per ora sono Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria.

Le parole più ricercati di attualità: salute, politica, società

Le prime cinque parole ricercate in Italia sono state Coronavirus con un interesse crescente tra marzo e aprile secondo il grafico Google Trends. Dall'inizio di luglio l'interesse per questa parola è scesa, forse tutti sapevano ormai il significato del vocabolo.

Elezioni Usa è la seconda ricerca più effettuata, in un periodo molto intenso ovvero lo scorso mese ma con dei picchi annuali interessanti anche prima della corsa elettorale.

Visto che il 2020 sarà ricordato come l'anno della scuola online, tra le cinque parole più ricercate non potevano mancare Classroom al terzo posto e Weschool al quarto. Abbiamo cercato anche noi questo punultimo vocabolo e abbiamo trovato come primo risultato di ricerca un programma che aiuta gli insegnanti a creare le classi online, collabora con tantissime imprese e realtà pubbliche e private.

Infine non poteva mancare che lui, Nuovo DPCM che a tutti rimbomba nelle orecchie per il numero di volte sentito da Giuseppe Conte, Ministro Speranza e politici vari.

Le persone più ricercate in Italia su Google sono: Alex Zanardi e Silvia Romano, tutti e due in un periodo molto breve di intense ricerche e curiosità.

Seguono Donald Trump e Joe Biden che da molto tempo non interessano solo gli appassionati di politica e società ma anche chi è appassionato di scommesse online. Su sitiscommesse24.com potete fare una ricerca sui bookmakers che hanno inserito tra le loro quote anche per eventi politici e finanziari.

Addii, eventi catastrofici, domande perché

Nella categoria addii, gli italiani hanno cercato di più queste cinque persone: Diego Armando Maradona, Kobe Bryant, Gigi Proietti, Ezio Bosso ed Ennio Morricone.

Invece a livello globale sono state cercate queste persone decedute: Kobe Bryant come prima ricerca, Naya Rivera, Chadwck Boseman, Sushant Singh rajput e George Floyd. Gli attori più ricercati nel mondo sono stati Tom Hanks, Joaquin Phoenix, Amitabh Bachchan.

Anche a livello internazionale Coronavirus è la prima ricerca di tendenza, mentre al posto di elezioni Usa troviamo "risultati delle elezioni".

L'Iran è al terzo posto delle ricerche di attualità.

Concludiamo con gli eventi più cercati in Italia, partendo dallo sport: Campionato Serie A al primo posto, Elezioni Usa si conferma seconda, Festival di Sanremo, Champions League ed Europa League al quarto e quinto posto.

Ecco i cinque perché più chiesti dagli italiani: