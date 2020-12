"Gli eroi son tutti giovani e belli": spettacolo in streaming del Teatro delle Udienze di Finalborgo con Chiara Tessiore

Achille, Ulisse, Enea ... Qual è l'eroe giusto per questi tempi difficili? E poi, è così vero che gli eroi son tutti giovani e belli?

Sabato 12 Dicembre, alle ore 21, in diretta streaming sul Canale Web del Teatro delle Udienze, per Associazione Baba Jaga, l'attrice Chiara Tessiore presenta un viaggio appassionato tra le parole alate dei tre poemi epici, capisaldi della cultura occidentale; si racconteranno gli aspetti umani e troppo umani degli eroi e il loro farci da specchio, da lente di ingrandimento: negli eroi, infatti, possiamo riconoscerci e vederci ingigantiti nelle nostre emozioni, pulsioni, desideri, vizi e virtù, ma - soprattutto - possiamo vedere svelati modelli, diversi modi per affrontare la più grande avventura che ci sia stata data in sorte: la vita.

Accedendo alla pagina "SPETTACOLI" dal sito www.teatrodelleudienze.org è possibile acquistare il biglietto per l'evento oppure scegliere di abbonarsi a tutto il mese di Dicembre o all'intera stagione teatrale: avrete a disposizione - on demand- tutti i contenuti che l'associazione ha pensato per rendere speciale questo Natale e tutti gli appuntamenti del calendario 2020\'21.

Dichiara l'associazione Baba Jaga: "Abbonarsi alla stagione online del Teatro delle Udienze è un modo per sostenerci e permetterci di continuare a tener vivo il nostro piccolo teatro: restiamo vicini!"

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 351 5699339 oppure per scrivere via e-mail a teatrodelleudienze@gmail.com.