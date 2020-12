Le proiezioni di "Albenga s'illumina di immenso" diventano un contest fotografico

Anche - e a maggior ragione quest’anno - il Comune di Albenga ha deciso di portare il Natale nel mondo dei Social, lanciando il contest fotografico su Facebook e Instagram “Scatta e Condividi!”.

Partecipare è semplice:

basterà condividere le fotografie più belle con le proiezioni architetturali del centro storico di Albenga rigorosamente accompagnati dall’hashtag # Albengasilluminadimmenso2020 .

Il concorso durerà per tutte le feste natalizie fino al prossimo 11 gennaio.

La fotografie più belle riceveranno un premio per le tre categorie:

1. la foto più suggestiva

2. la foto con l’albero di Natale più bella

4. la foto pet friendly più simpatica

Si ricorda ai cittadini che è importante rispettare le normative Anti-Covid per evitare una possibile ripresa dei contagi, a tal proposito non saranno prese in considerazione i contenuti che evidenzieranno il mancato rispetto delle stesse!

Un Natale che, seppur diverso a causa dell’emergenza Covid, è e deve continuare ad essere, foriero di emozioni!

Ricordiamo che gruppo “Un Quadro di Te” lancia contestualmente una campagna social per far scegliere a cittadini e turisti quale opera tra l’”Annunciazione” di Filippo Lippi e la “Natività mistica” di Botticelli sarà il soggetto di uno dei loro video di approfondimento nel quale sarà raccontata agli utenti una delle due opere. Da venerdì 11 dicembre alle 12:00 fino a lunedì 14 alle 20:00 resterà attivo un sondaggio sulla pagina Facebook del Comune di Albenga e ogni persona potrà votare una delle due opere selezionando l’emoji associata al dipinto che preferisce.