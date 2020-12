Campo nomadi a Savona, Versace (Forza Italia): "Sbagliate le strumentalizzazioni politiche in vista della imminente campagna elettorale"

Campo nomadi: Francesco Versace, consigliere comunale capogruppo di Vince Savona, commissario di Forza Italia nel comune capoluogo, torna sul tema.

Spiega Versace: "In questi giorni si è assistito ad una serie di comunicati stampa da parte del gruppo Lega in riferimento all’emendamento sul campo nomadi, approvato nell’ultimo Consiglio Comunale.

A tal proposito mi preme però fare alcune considerazioni su quello che i vari comunicati stampa e interventi sui social non dicono: Le profonde spaccature interne della Lega Savonese.

Di recente tre consiglieri comunali hanno abbandonato il gruppo Lega, costituendo un gruppo consiliare autonomo per profondi dissidi interni con la dirigenza provinciale, come si evince chiaramente da un post pubblicato su un blog savonese.

E sempre, a proposito di spaccature della Lega Savonese, mi pare opportuno ricordare che la delibera di bilancio, comprensiva dei finanziamenti per la messa in sicurezza del campo nomadi, era stata precedentemente approvata in giunta dai tre assessori della Lega, assessori poi successivamente smentiti dal gruppo consiliare con un emendamento che stralciava la pratica sui Nomadi, sostenuta anche da alcuni consiglieri della lista civica.

Ritengo che, con la campagna elettorale ormai ai blocchi di partenza, sarebbe stato opportuno che il campo nomadi non venisse strumentalizzato, come altre volte successo in periodo pre elettorale, se si ipotizza che, per le prossime amministrative del comune di Savona, si possa andare a costituire una nuova coalizione di Centro-destra.

Io ritengo, che il parcheggio del campo della Fontanassa vada messo in sicurezza e che i nomadi attualmente ospitati, abbiano una sistemazione umana e condivisa, in quanto i nomadi della Fontanassa sono cittadini residenti a Savona, come tali devono rispettare le leggi come tutti i cittadini di Savona, senza subire discriminazioni di nessun genere".