Dopo il confronto con i sindaci il governo annuncia un ritocco al Dpcm: "Consentiti gli spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno"

Palazzo Chigi, a seguito di una serie di confronti coi sindaci, le province, le regioni e l'Uncem, ha annunciato una volontà di maggiore apertura rispetto a quanto prescritto dall'ultimo Dpcm ora in vigore.

Pare infatti (ma si attende pro-forma l'atto ufficiale) che sarà possibile spostarsi tra comuni nei giorni del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio. Il Decreto Conte entrato in vigore il 4 dicembre scorso, infatti, negava questa possibilità.

"Il paradosso è che chi vive a Milano può percorrere decine di chilometri in tangenziale per andare a visitare parenti che abitano dall'altra parte della metropoli ma nella stessa cinta urbana, mentre due minuscoli comuni confinanti e attraversabili anche a piedi diventano invalicabili", era stata l'obiezione sollevata a Conte appunto da diversi sindaci e presidenti di Regione.

Non è ancora noto se da qui alla Vigilia di Natale verrà emesso un nuovo Dpcm per introdurre questa modifica o se si sceglierà semplicemente la via di un emendamento al documento già esistente.