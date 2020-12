Il consigliere regionale Arboscello sul futuro del Pd savonese: "Serve subito un cambio di passo"

"Non si tratta delle solite liti di Partito, come ho letto in qualche titolo - prosegue Arboscello - Il messaggio è più semplice e lineare: il Partito Democratico di Savona è composto da migliaia di volontari, segretari di circolo e militanti che si impegnano e si spendono tutti i giorni a contatto con le persone nei territori. Questa gente va rispettata! Soprattutto ora, che serve coesione per affrontare a livello sociale, economico e sanitario la situazione che stiamo vivendo".

"Il Partito Democratico savonese invece è malato di autoreferenzialità e non risponde adeguatamente ad una comunità che chiede a gran voce rinnovamento e partecipazione. Iscritti ed elettori di centrosinistra che mi hanno dato fiducia chiedono di fare qualcosa, mi chiamano e fermano per strada. Non ho intenzione di deluderli. Tra 4 mesi il mandato dell’attuale Segretario Vigliercio scade. Avviamo subito una politica di alleanze sociali indispensabili e poniamo già ora le basi per partito provinciale che torni ad essere forte e legittimato, per gestire questa fase e vincere le prossime elezioni di Savona 2021" conclude infine il consigliere regionale.