Spostamenti a Natale e Capodanno nei piccoli Comuni, Bussone (Uncem): "Realtà dei piccoli centri molto diverse dalle grandi città"

Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, commenta così i recenti confronti parlamentari post-DPCM: "Sugli spostamenti a Natale, Santo Stefano e Capodanno tra piccoli Comuni, sono convinto il dialogo possa portare a soluzioni nelle prossime ore. Per dare risposte alle comunità, in particolare delle aree montane.

Uncem ha sollecitato un intervento per agevolare chi vive nei piccoli centri, diversi dalle grandi città, per gli spostamenti, con massimo buonsenso, anche nelle aree alpine e appenniniche. L'impegno congiunto dei gruppi politici in Parlamento, con il Governo, con le Associazioni degli Enti locali e delle Regioni, dà risultati.

Così può essere per gli spostamenti e la mobilità in una stessa valle, ma così deve essere anche per il Piano nazionale Ripresa e Resilienza e per la legge di bilancio. Dialogo, oltre ogni ideologia ed egoismo personalistico. Dialogo prima di tutto, di tutti".