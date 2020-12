Variazioni al Dpcm, Toti: "Speriamo che abbia vinto il buonsenso"

Possibile variazione al Dpcm in atto, così commenta il presidente regionale Giovanni Toti sulla sua pagina facebook: “Speriamo davvero abbia vinto il buonsenso! Da giorni insistiamo che il mancato spostamento tra i comuni durante le feste di Natale sarebbe stata un'ingiustizia per milioni di italiani.

Pare che finalmente il governo stia accogliendo la nostra richiesta di cambiare questa regola assurda.

Ce lo auguriamo davvero e attendiamo la conferma per gioire insieme a tutte le famiglie, dei quasi 8mila comuni italiani, che si potranno riunire come da tradizione, in sicurezza ma con il calore che solo le persone care ci possono offrire in un anno così difficile”.