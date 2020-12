Riparte il nuoto ligure: ottimi risultati per l'Amatori Nuoto Savona

Nel pieno rispetto delle attuali direttive anti-Covid della Federazione Italiana Nuoto, dopo quattro mesi è ripartito il nuoto ligure con il primo appuntamento ufficiale della stagione. Nei giorni 4, 5 e 6 dicembre si è tenuta infatti la 1^ Prova Qualificazioni Campionato Italiano di Categoria in vasca corta.

Per evitare assembramenti il Comitato Regionale Ligure FIN ha deciso di suddividere la manifestazione in tre diverse concentrazioni: piscina di Lavagna per le società del Levante ligure, Albenga per quelle del Ponente e Genova Sciorba per il capoluogo.

L’Amatori Nuoto Savona, una delle poche società sportive che sono riuscite a tenere aperti gli impianti, nonostante le gravi perdite finanziarie derivanti dalla chiusura al pubblico, ha partecipato con i suoi atleti alla prova di Albenga, riportando – come sempre – ottimi risultati.

Tra i giovani nuotatori savonesi, anni 2008/2001, allenati da Andrea Quartararo, si è particolarmente distinto Francesco Costa, arrivato tra tutti gli atleti liguri secondo Assoluto nei 400 Misti e terzo Assoluto nei 100 Rana, 200 Rana e 200 Misti. Ottimi anche i risultati per anno e Categoria di:

- Letizia Vulpetti (2007) prima nei 50 Rana e 100 Dorso, seconda nei 200 Dorso e 200 Misti, Ragazzi 2° anno

- Rossella Zunino (2003) prima nei 200 Dorso, seconda nei 50 e 100 Dorso, quarta nei 50 Stile, Cadetti 2° anno

- Beatrice Mastrasso (2005) prima nei 50 Farfalla, seconda nei 100 Farfalla, Juniores 2° anno

- Aurora Forresu (2008) prima nei 50 Dorso e seconda nei 50 Farfalla, Ragazzi 1° anno

- Anna Magliano (2007) quarta nei 200 Misti e 50 Rana, Ragazzi 2° anno

- Francesco Costa (2004) primo nei 100 Rana, 200 Rana e 100 Misti, secondo nei 200 Misti, 400 Misti e 50 Rana, Juniores 1° anno

- Alessandro Mesturini (2001) primo nei 50 e 100 Dorso, terzo nei 100 Misti, quarto nei 50 e 100 Farfalla, Cadetti 2° anno

- Michelangelo D’Onofrio (2007) primo nei 50 Farfalla e 100 Misti, Ragazzi 1° anno

- Marco Pugliaro (2003) secondo nei 200 Dorso, terzo nei 50 Dorso, 100 Dorso, 1500 Stile, quarto nei 200 e 400 Stile, Juniores 2° anno

- Carlo Ciarlo (2006) secondo nei 50 Dorso, terzo nei 100 e 200 Dorso, Ragazzi 2° anno

- Andrea Zanini (2006) secondo nei 400 Stile, terzo nei 200 Stile, quarto nei 50 Farfalla, Ragazzi 2° anno

- Alessandro Bolla (2004) secondo nei 200 Stile e terzo nei 200 Misti, Juniores 1° anno

- Sebastiano De Franchi (2007) secondo nei 50 Rana, Ragazzi 1° anno

- Elia Filetti (2006) secondo nei 100 Misti, Ragazzi 2° anno