Lo spirito selvaggio e le particolarità del finalese e del pietrese per lanciare il nuovo Mercedes classe V

Mercedes punta sul finalese e sul pietrese per lanciare il suo ultimo modello, la casa automobilistica tedesca ha infatti scelto alcune zone del nostro comprensorio come scenario per lo spot pubblicitario della nuova Classe V. Filo conduttore tra le riprese e il nostro territorio è l'outdoor, in particolare quello vissuto dai bikers. Ad annunciarlo è Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, con un post sul proprio profilo Facebook: