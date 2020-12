Il Leo Club Alassio "Baia del Sole", Associazione giovanile del Lions Club, dona materiale alla Croce Bianca di Alassio

"A causa della crisi economica - dichiara Alessandra Marasco, Past-Presidente del Leo Club - i tagli apportati al finanziamento delle strumentazioni di cui si dotano gli Enti di Primo Soccorso costringono ad un lavoro in condizioni di disagio mancando, in alcune occasioni, i dispositivi necessari o costringendo i volontari ad agire con attrezzature ormai obsolete. Grazie alle raccolte fondi dello scorso anno, nell'ambito del service '' Leo 4 Safety & Security '' ( https://www.leoclub.it/progetti/leo-for-safety-security/ ) , ed al dialogo con la Croce Bianca "Gino Montesi" di Alassio, si è proceduto nei giorni scorsi alla donazione per più di € 500.00, di un giubbino simulatore della manovra di Heimlich, di un kit di steccobende e di svariati collari cervicali."