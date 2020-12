È partita la nuova campagna natalizia di ANT in Liguria, i volontari saranno presenti nei fine settimana che precedono il Natale, con le Stelle della solidarietà, un'iniziativa che da anni accompagna le festività e sarà anche occasione per fare conoscere il lavoro che la Fondazione svolge sul territorio.

Sarà possibile trovare i Volontari ANT ad Albenga: sabato 12 e domenica 13 dicembre presso la Parrocchia Sacro Cuore in via Trieste 60; sabato 19 e domenica 20 dicembre in largo Doria e a Polo 90 zona Multiplex.

Fondazione ANT da sempre si impegna per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica informando, sensibilizzando e soprattutto offrendo ogni anno, gratuitamente, 25.000 visite per la diagnosi precoce di diverse patologie: dalle neoplasie dermatologiche alle tiroidee, dai tumori femminili a quelli della sfera maschile fino al cavo orale e a un programma di consulenze nutrizionali personalizzate.

La campagna assume un significato ancora più prezioso quest'anno in cui, a causa dell'emergenza Covid, tante attività sanitarie pubbliche e private legate alla diagnosi precoce hanno subito uno stop forzato.

Un rallentamento che, nei prossimi anni, potrebbe pesare in termini di salute pubblica. Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere nuovi progetti di prevenzione oncologica gratuita che si svolgeranno prossimamente nel territorio albenganese

Per sostenere ANT da quest'anno è possibile anche ordinare le Stelle di Natale Solidali direttamente a Cristina Pavanelli, responsabile della sede di Albenga, sita in via Roma 46, telefonando al numero 3714210207.

"Si ringrazia la Cooperativa L'Ortofrutticola per aver generosamente donato alla Delegazione ANT di Albenga le piante di Stelle di Natale" si legge nella nota.