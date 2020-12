"Le strade di Savona sono in condizioni disastrose"

Riceviamo e pubblichiamo questa missiva arrivata alla nostra redazione:

"Al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e all’assessore Piero Santi

ho deciso di scrivervi questa lettera per la seconda volta dopo 3 anni da quando vi scrissi riguardo alla situazione dei manti stradali della nostra città. In particolare, come vi scrissi allora, le vie che vanno dalla zona portuale verso Zinola ed il casello autostradale, compresa la parte di via Aurelia che attraversa la nostra città, si trovano in condizioni disastrose: le buche aumentano di giorno in giorno e vengono "tapullate" alla bella e meglio con asfalti a freddo che durano dall’alba al tramonto.

Basta girare un po’ per la città e rendersene conto. Questa situazione dura da anni (l’ultima asfaltatura seria è stata fatta in occasione dei passaggi e dell’arrivo del giro ciclistico d’Italia nel 2014 e 2015) da allora, eccetto un tratto di corso Tardy e Benech: nulla. In aggiunta a questo stato preesistente adesso da un anno a questa parte si sono aggiunti gli scavi per la posa delle linee della rete in fibra ottica sia di Tim che di Open Fiber, scavi che spesso vengono rattoppati in maniera insufficiente e come conseguenza i manti stradali delle vie cittadine ormai sono ridotti ad un gruviera.

Questa situazione comporta da parte di chi percorre queste vie in moto, in scooter o in bicicletta gravi rischi per la propria incolumità. Ribadisco che queste buche non sono soltanto un fatto estetico, ma soprattutto un grave fattore di rischio. Evito di fare l’elenco delle strade in dissesto perché sarebbe lunghissimo, però vi consiglio di farvi un giro in bicicletta per le vie cittadine per capire di persona a quali rischi quotidianamente si va incontro.

Sperando che questa mia lettera porti la vostra amministrazione a prendere provvedimenti seri anche di vigilanza nei confronti delle ditte che eseguono i sopra citati lavori e non più a proclami ed interviste rilasciate agli organi di stampa come spesso accaduto negli anni precedenti, porgo i mie Distinti saluti ed Auguri per le feste Natalizie".

Luigi Borini