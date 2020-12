Covid in Liguria: 331 nuovi positivi su 2.752 tamponi molecolari

In Liguria sono 331 i nuovi positivi al Covid su 2.752 tamponi molecolari. Tale dato è riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 24; Savona (Asl 2) 105; Genova 145 (di cui Asl 3 97; Asl 4 48); La Spezia (Asl 5) 46. Non riconducibili alla residenza in Liguria 11.

Nel dettaglio gli altri dati:

Casi totali da inizio emergenza = 55.618 (+331);

Attualmente positivi = 8.413 (-76) - 843 (-16) in ospedale (di cui 75 in terapia intensiva / TI, -2) - 7.552 in isolamento domiciliare (-58);

Guariti = 44.548 (+339);

Deceduti = 2.657 (+8);

Tamponi = 649.185 (+2.752);

Tamponi antigenici rapidi = 113.911 (+1.736);

Ospedalizzati = 843 (75 TI). Nel dettaglio: Asl1 81 (5 TI); Asl2 91 (12 TI); San Martino 242 (29 TI); Evangelico 12 (1 TI); Galliera 117 (6 TI); Gaslini 8; Asl3 Villa Scassi 93 (9 TI); Asl4 94 (6 TI); Asl5 = 105 (7 TI);

Attualmente positivi per residenza 8.413: Imperia 684; Savona 1.056; Genova 4.616; La Spezia 1.412. Fuori Regione 254. Altro o in fase di verifica 391.

Sorveglianze attive (contatti di positivi) 6.889: Asl1 = 1.633; Asl2 = 637; Asl3 = 3.167; Asl4 = 677; Asl5 = 775.

I dati forniti questo pomeriggio da Regione Liguria mostrano un nuovo aumento del rapporto tra tamponi effettuati e tamponi positivi: oggi uno ogni 8,31.