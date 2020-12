Covid, Mattiauda (sindaco Bardineto): "Virus ha colpito parecchi ospiti e operatori della casa di riposo"

"Il Covid ha colpito parecchi ospiti e operatori della casa di riposo 'Villa Abeti'. Siamo in costante contatto con la direzione della struttura e con l’Asl 2 per i provvedimenti del caso". Lo comunica il sindaco di Bardineto Franca Mattiauda.

"Il problema, oltre alla preoccupazione per gli ospiti (che però sono costantemente monitorati dalla struttura e dai sanitari Asl), è relativo agli operatori positivi che naturalmente non possono essere operativi (anche se tutti in buone condizioni di salute). Per sopperire al personale ridotto, Asl invierà nella struttura proprio personale sanitario, assolutamente necessario per garantire agli ospiti la giusta assistenza".

"Come sindaco ho chiesto e continuerò a chiedere l'indispensabile assistenza a cui hanno diritto gli ospiti e che gli operatori attivi in struttura siano messi in condizione di lavorare in massima sicurezza, per loro stessi, per le loro famiglie e per la comunità tutta - conclude il primo cittadino - Valuteremo, attimo per attimo, la situazione, in costante collaborazione con Asl e direzione della casa di riposo".

Questo il comunicato dell'Asl 2: "La residenza protetta Villa degli Abeti di Bardineto in provincia di Savona è una struttura autorizzata per 68 posti letto. Nella struttura in data 12 dicembre è stata riscontrata positività al Covid 19 in 58 persone sulle 65 ospitate. La positività è stata riscontrata anche in 11 operatori. Secondo le informazioni di ASL 2, in contatto con la struttura, le condizioni degli ospiti sono stabili, stazionarie e nessuno presenta sintomi gravi. Per domani è previsto l’accesso di medici della Struttura Complessa Assistenza Anziani e Disabili per la valutazione degli ospiti e delle loro autonomie e per decidere sull’eventuale trasferimento nelle strutture residenziali dedicate al Covid dell'Asl 2 e della Protezione Civile; avrà luogo inoltre un sopralluogo da parte di infermieri di comunità del Distretto delle Bormide per la valutazione delle necessità del comparto assistenziale. L'episodio rammenta come occorra non abbassare la guardia rispetto alla gestione della pandemia specialmente in occasione delle prossime festività".