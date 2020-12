"Questo è un lupo": l'avvistamento in piena notte a Giusvalla (VIDEO)

Lupi in Val Bormida. Proseguono le segnalazioni su tutto il territorio. L'ultima in ordina di tempo arriva da Giusvalla.

Il video è stato realizzato nella serata di ieri, intorno alle ore 23. Nelle immagini concesse da “AgriFattoria da Mauro e Chiara”, si vede un lupo, pare di grossa taglia, aggirarsi nella zona del "Bricco della Croce", in direzione delle località "Sotto le Cascine/Vicari".

Secondo quanto riferito, non sarebbe il primo avvistamento. Già nei giorni precedenti al video, sarebbe stato visto gironzolare per il piccolo paese valbormidese.

Secondo un recente studio, nei boschi della Liguria ci sarebbero circa 150 esemplari. Se da una parte contribuisce con molti benefici all'ambiente, guardiano dell'ecosistema e del suo equilibrio, dall'altra però, il lupo tiene con il fiato sospeso allevatori e proprietari di piccoli animali. In alcuni Regioni, come il Veneto, sono stati siglati accordi per prevenire le perdite da predazione.

Proprio per fare chiarezza, la nostra redazione aveva contattato Ivan Borroni, responsabile del gruppo di studio sui grandi carnivori del CAI (Club Alpino Italiano) che ha aderito anche al programma di ricerca internazionale europeo Life Wolfalps (leggi articolo a questo LINK).