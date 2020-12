A sorpresa Andora accende l'albero sul molo Thor Heyerdahl

Luminoso, al centro del molo Thor Heyerdahl, a pochi passi dal mare. Cambia immagine e location l'Albero di Natale di Andora acceso ieri sera, a sorpresa, in diretta Facebook per evitare assembramenti, dal sindaco Mauro Demichelis, alla presenza del vice sindaco, Patrizia Lanfredi e dall'assessore alla Cultura, Maria Teresa Nasi.

Ci sarà tempo tutte le feste natalizie per ammirare e fare selfie davanti alla suggestiva installazione sul mare voluta dal comune di Andora e realizzata dalla COA e della ditta Canepa. Sotto il grande albero dalla foggia moderna c'è un piccolo boschetto di abeti tradizionali che accoglie un gruppo di renne luminose e la slitta di Babbo Natale. Una composizione di grande impatto che ha conquistato tanti commenti positivi sui social.

"Accolto da questo suggestivo panorama sul mare vorremmo che il nostro Albero fosse il simbolo della speranza verso il futuro e un modo per augurare a tutti buone feste, anche a distanza, visto che l'emergenza Covid-19 non ci permette di fare il nostro tradizionale concerto con il coro dei 300 bambini delle scuole - ha spiegato il sindaco Mauro Demichelis - Abbiamo scelto questa nuova location anche per rispettare il desiderio dei commercianti di via Roma che hanno chiesto all'Amministrazione di lasciare per quest'anno aperta al traffico via Clavesana. Dato che non è possibile realizzare eventi, abbiamo curato le luminarie per valorizzare tutto il territorio comunale e l'atmosfera natalizia".

Novità anche a Ponente dove "l'installazione delle luminarie sarà completata anche da proiezioni luminose sulla facciata di Palazzo Tagliaferro" ha annunciato il vice sindaco di Andora, Patrizia Lanfredi.

Il comune di Andora ha deciso di partecipare al contest fotografico Luci di Natale della Liguria, dedicato alle luminarie e promosso da Regione Liguria: nei prossimi giorni le immagini saranno pubblicate e potranno essere votare per 24 ore esclusivamente sulla pagina Facebook della Regione Liguria.