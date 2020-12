Denti: come una prova costume, quando toglieremo le mascherine

Cari Lettori, tra gli “effetti collaterali” del covid, in alcune persone, mi capita di vedere una minore cura per il proprio sorriso, dovuta al fatto che “tanto con la mascherina non si vede”…

In effetti, chi aveva complessi o insicurezze dovuti ad un sorriso che non lo soddisfa ha, nella mascherina, una complice preziosa… ma, prima o poi, se le cose andranno come tutti speriamo, torneremo alla normalità e indossare la mascherina non sarà più necessario.

L’inizio delle procedure di vaccinazione ci fa sperare, nel giro di qualche mese, di riuscire rendere la popolazione immune al virus e, a quel punto, potremo ricominciare a vedere il volto delle persone. Sarà un po’ come la “prova costume” di inizio estate, quando lo specchio ci dice, senza possibilità di smentita, se abbiamo avuto cura della nostra linea o se abbiamo ceduto troppe volte alla golosità. In entrambe i casi, che si tratti del nostro corpo o del nostro sorriso, l’estetica è strettamente legata alla nostra salute, per cui se un fisico tonico è propedeutico alla prevenzione di numerose malattie, anche un sorriso sano va nella stessa direzione.

Il mio Salvadente di oggi quindi è: approfittate di questi mesi in cui il vostro sorriso è ancora “mascherato” per nascondere le “impalcature dei lavori in corso” e, al momento buono, stupite tutti sfoggiando il miglior sorriso che abbiate mai avuto! Quando il “periodaccio” sarà superato, avremo molte ragioni per sorridere, questa sarà una in più! Il vostro dentista potrà aiutarvi e lo farà in sicurezza, seguendo le procedure più affidabili per tutelare la vostra (e la sua) salute.

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova