Covid, Toti: "Si conferma trend in discesa delle ultime settimane"

“Continua la discesa del Covid in Liguria, confermando il trend delle ultime settimane. Oggi abbiamo 331 nuovi casi positivi Covid su 4488 tra tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Calano ancora i pazienti ospedalizzati, 16 in meno tra media intensità di cura e terapie intensive, e anche il numero più doloroso, quello dei decessi, che oggi si ferma a 8”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

“La nostra si conferma una delle regioni in cui il virus sta regredendo più in fretta e il merito è dei sacrifici che tutti noi abbiamo saputo fare fin dal primo momento, con impegno e rispettando le regole. Ci avviamo verso un Natale che sarà un po’ più sereno se sapremo continuare su questa strada, senza abbassare la guardia. E speriamo che i nostri sforzi vengano ricompensati, dove il contagio lo consente, con qualche piccola libertà in più, soprattutto negli spostamenti tra comuni nei giorni delle feste, che rappresentano per tutti noi una boccata d’ossigeno e un momento da trascorrere in famiglia dopo un anno tanto difficile. Credo che il grande senso di responsabilità dimostrato dai liguri prevarrà anche in queste settimane, mi auguro che il Governo ne tenga conto e ascolti le nostre richieste”, conclude Toti.