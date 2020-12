Nappi (Italia Unita): "Abbiamo denunciato il ministro Speranza, le responsabilità del Governo vanno accertate"

" Abbiamo denunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza ". Lo annuncia Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita. " Nel documento consegnato alla caserma dei carabinieri di Loano, è stato richiesto un accertamento sulle responsabilità del ministero nella gestione dell'epidemia da Covid-19 in Italia ", spiega l'attivista loanese.

" Omicidio colposo, lezioni colpose e abuso d'ufficio sono le accuse rivolte a Speranza, per le quali è stato richiesto un approfondimento da parte della Procura ", riferisce Nappi.

Si tratta dui una denuncia simile a quella presentata alla Procura di Milano da Giampaolo Giorgio Berni Ferretti, avvocato e consigliere comunale del Municipio Uno di Milano per Forza Italia (sempre per sollecitare accertamenti su eventuali responsabilità del Governo e del ministro della Salute) e che si aggiunge a quella presentata giorni fa, sempre da Francesco Nappi, nei confronti del premier Giuseppe Conte (leggi QUI ).

"Come Movimento Italia Unita siamo dell'avviso che l'Italia si debba fondare sulla giustizia, per cui qualsiasi persona che commetta un reato comprovato dev'essere perseguita - spiega il firmatario della denuncia - Questo Governo i reati li ha compiuti tutti, grazie anche al ministro Speranza che ha vietato le autopsie che avrebbero permesso di capire prima gli effetti del Coronavirus rendendosi così responsabile della morte di migliaia di persone. Vogliamo vedere sia lui che il premier Conte in tribunale e vogliamo veramente pensare che questa magistratura sia super partes".