Juve di rigore: la doppietta dal dischetto di Ronaldo stende un Genoa abulico

Non sembrava esserci storia, vista la differenza di classifica, tra Genoa e Juventus e così è stato.

Il primo posticipo dell'undicesima giornata di campionato consegna alla serie A una vittoria dagli undici metri di una Vecchia Signora ora terza a pari punti col Napoli e padrona per novanta minuti del campo, e l'ennesima sconfitta di un Vecchio Balordo che non assapora il dolce gusto dei tre punti dalla prima giornata, per una graduatoria ora sempre più indirizzata verso il basso.

Chiara la differenza di valori in campo, ma l'atteggiamento dei padroni di casa, volto a non subire prima che a segnare, non rende certo più complicata la vita a un team bianconero sempre più deciso e concreto dopo le vittorie del derby e del Camp Nou di Barcellona negli ultimi sette giorni.

LA CRONACA

Avvio, dopo lo struggente ricordo di "Pablito" Rossi, tutto di marca juventina, tant'è che non sono nemmeno passati 2 giri di lancette e la squadra di Andrea Pirlo trova la rete, seppur la deviazione decisiva di Rabiot sia con un evidente tocco di mano. Francese ammonito e gol annullato dal signor Di Bello salvifico per un Perin al rientro dopo l'infortunio subìto a Udine e non propriamente sicuro nel frangente.

Insicurezza che all'8' coinvolge la retroguardia juventina, ma Scamacca non approfitta dello scivolone di Szczesny per un Genoa schierato da Maran con una particolare attenzione alla fase difensiva e in difficoltà nel costruire pericoli in avanti.

Piemontesi avvolgenti nella manovra, liguri a difesa di un fortino la cui tenuta è messa a dura prova specialmente dalla forza fisica degli avversari con McKennie che tenta di emulare la rete di qualche giorno fa al Camp Nou con un colpo di testa ben parato da Perin al 10' e poi con Alex Sandro che si fa spazio in area al 23' ma non riesce a trovare un compagno pronto.

Ma da un calcio d'angolo, l'ennesimo nella prima metà di gara, nasce la seconda occasione del primo tempo genoano con Pellegrini e Pjaca, ma il contropiede non abbastanza rapido dei due ex (per questa stagione in prestito) si spegne in un recupero della retroguardia juventina.

Juve pericolosa nelle rare occasioni in cui riesce a trovare la giocata verticale, ma è il tiro dalla distanza l'arma tentata sul finire di frazione prima da Ronaldo (40', parata di Perin) e da Dybala (45', palla alta), inframezzate da un colpo di testa del solito McKennie al 43'. L'efficacia nelle conclusioni non è però del primo tempo, che si chiude 0-0.

Non cambia lo spartito nella ripresa, quando però la pressione bianconera si fa più stringente. Al 57' assolo di Dybala, Perin trafitto da una conclusione rasoterra precisa sul primo palo. Il Grifone non sembra cambiare passo, il raddoppio di Chiesa arriva al 61' dopo un errore della difesa rossoblu ma è stoppato ancora una volta dalla terna arbitrale.

E' però un campanello d'allarme per la squadra di Maran, a cui basta uno squillo di Sturaro con stoccata al volo su cross di Pellegrini al 62' per trovare il pari e accendere i ritmi del match. Ci provano Cuadrado e Dybala, ma ancora una volta Perin prima e la bandierina del signor Ranghetti poi (fuorigioco di Ronaldo) stoppano l'urlo della panchina di Pirlo.

Dentro Behrami e Destro per i padroni di casa, Morata (beneficiario di uno sconto di pena dopo la squalifica di Benevento) per Rabiot nei bianconeri ma è ancora Ronaldo poco dopo a schiacciare di testa e mettere alla prova i riflessi di un orrimo Perin.

Non ci riesce da azione manovrata a trovare lo spiraglio giusto, ce la fa dal dischetto al 78' la Vecchia Signora a siglare la rete del vantaggio: Cuadrado atterrato in area, Ronaldo implacabile dagli undici metri. A questo punto Pirlo inserisce linfa fresca sulle fasce con Kulusevski e Bernardeschi per Dybala e Chiesa, mentre Maran prova a rivoluzionare l'assetto offensivo con Pandev, Shomurodov e il giovane Caso (all'esordio), lasciando ancora fuori Zajc e il rientrante Melegoni.

I giochi si chiudono però a 3' dal termine dei novanta regolamentari con un altro rigore di Ronaldo, stavolta causato da un'uscita avventata di Perin su Morata. C'è spazio anche per un secondo debutto, quello del giovane classe '02 Dragusin tra i bianconeri prima di un triplice fischio.

IL TABELLINO

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Masiello, Bani, Pellegrini Lu.; Lerager, Radovanovic (82' Caso), Rovella (82' Pandev), Sturaro (66' Behrami); Scamacca (66' Destro), Pjaca (72' Shomurodov).

A disposizione: Paleari, Zima, Zajc, Ghiglione, Melegoni, Dumbravanu, Czyborra.

Allenatore: R. Maran

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt (89' Dragusin), Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot (67' Morata), Chiesa (83' Bernardeschi); Dybala (83' Kulusevski), Ronaldo.

A disposizione: Israel, Buffon, Arthur, Ramsey, Danilo, De Graca, Frabotta, Portanova.

Allenatore: A. Pirlo