Inizio settimana con tempo discreto, poi tornerà la pioggia

La nuova settimana inizierà con un debole campo di alta pressione sul Mediterraneo e l'Italia. Dopo una domenica splendida, il lunedì vedrà ancora una prevalenza di sole, anche se nell’arco della giornata transiteranno nubi alte che potrebbero in parte velare il cielo.

Anche martedì 15 dicembre sarà una giornata discretamente soleggiata e mite lungo l’arco ligure, ma in serata avremo un aumento della nuvolosità che precederà l’avvento di qualche pioggia nella giornata di mercoledì 16 dicembre.

La seconda parte della settimana potrebbe presentare invece meno sole e frequenti annuvolamenti associati a piovaschi sparsi anche se in un contesto mite. Non prevediamo nuove nevicate sull’Appennino se non sulle vette più alte di Val Trebbia, Aveto e Alpi Liguri.

Lungo le coste piogge sparse, specie sul settore centro-orientale regionale, alternate però a periodi asciutti dove sarà possibile avere un po' di sole.