Cairo, mozione della minoranza sul pagamento dell'IMU

Mozione del Gruppo Cairo Civica e Democratica, minoranza del Consiglio comunale di Cairo Montenotte, per richiedere alla Giunta guidata dal sindaco Paolo Lambertini di non applicare le sanzioni per il tardivo pagamento dell'IMU, qualora questo avverrà entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Di seguito il documento integrale firmato dai consiglieri Matteo Pennino, Alberto Poggio, Giorgia Ferrari, Nicolò Lovanio e Silvano Nervi :