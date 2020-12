Covid, Foscolo (Lega): "Mascherine scadenti distribuite nelle scuole, interrogazione al Governo"

“Inaccettabile che mascherine scadenti possano essere distribuite nelle scuole italiane, ancor più se marchiate da Palazzo Chigi. Un servizio effettuato dalla trasmissione Striscia la Notizia lo scorso 9 dicembre in merito alle mascherine prodotte nello stabilimento Fca di Mirafiori e distribuite nelle scuole italiane con il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dimostrato, a seguito delle segnalazioni di genitori e famiglie che denunciavano cattivi odori e pessima consistenza dei dispositivi, che tali mascherine non rispetterebbero i requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente e quindi non dovrebbero essere distribuite come mascherine chirurgiche né al pubblico né tantomeno nelle scuole. Non solo: Fca ha precisato che le mascherine prodotte nello stabilimento interessato sono realizzate con macchinari forniti dal Commissario Arcuri e materie stabilite dalle autorità nazionali. Se confermato, sarebbe molto grave: ho presentato un’interrogazione al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio, per chiedere se abbiano effettuato le necessarie analisi sulle mascherine destinate ad alunni e studenti e per sollecitare verifiche più attente. Con la salute dei nostri ragazzi non si può e non si deve scherzare: il Governo faccia chiarezza”.