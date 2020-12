Natale "blindato"? L'ira di Vaccarezza: "Sull'Italia non si scherza"

Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria, commenta le recenti voci di possibile "lockdown natalizio": "Il regalo di Natale che nessuno voleva pare stia arrivando. E' di oggi la notizia che il Governo avrebbe forse deciso ma ancora non è certo, di chiudere tutto durante il giorno di Natale.

Ovviamente, notizia lanciata li come i ragazzini lanciano i petardi, una proposta senza capo né coda, senza orari precisi, senza niente. Se alle sparate del Governo senza senso siamo abituati, ora direi che la misura sia colma. Dalle frontiere chilometriche ma non troppo alla chiusura TOTALE, siamo al teatro dell'assurdo.

Io non conosco il metodo utilizzato da questi signori per decidere del futuro più prossimo dei italiani. Una cosa è certa: il nostro destino non può essere a sorteggio giornaliero come la tombola, restando in tema natalizio.

Abbiamo bisogno di sicurezza e decisioni serie, non di strampalate idee campate per aria. Adesso basta terrorismo psicologico, basta pressapochismo, che il Governo adotti una linea di condotta che determini una volta per tutte cosa ci attende, dimostrando, almeno una volta, un minimo di buonsenso e non la solita inadeguatezza. Sull' Italia NON si scherza. #avantiliguria".