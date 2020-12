Situazione carceri liguri, il Sappe: "Chi non conosce le dinamiche mediti prima di parlare"

“Chi sino ad oggi è stato zitto, chi non conosce il mondo penitenziario, mediti prima di parlare”. E’ il pensiero del segretario regionale del SAPPe il maggiore sindacato di categoria della Polizia Penitenziaria dopo aver letto le dichiarazioni provenienti da alcuni esponenti politici sul nuovo carcere di Savona.

“Come organizzazione sindacale di categoria è dal 2016 che chiediamo l’interessamento delle componenti politiche sul delicato tema dell’assenza del carcere di Savona, meglio dire sulla Polizia Penitenziaria che ancora oggi è costretta a girovagare per gli istituti liguri in attesa di una sede definitiva, nessuno ha mai preso posizione su questo aspetto, così come SAPPe Liguria abbiamo denunciato il disagio delle forze di Polizia costrette a condurre l’arrestato nelle carceri di Marassi o Imperia con esborsi onerosi in termini di risorse umane ed economiche, così come l’assurdo andirivieni delle scorte della penitenziaria in servizio navetta da Marassi o Imperia dirette al tribunale di Savona, così come il disagio per i detenuti ed i loro famigliari privati del diritto della territorialità della pena oppure il disagio in essere alla magistratura e avvocati. Un plurimo aspetto di negatività che si erge a causa dell’assenza del penitenziario.

Sapere chi come noi, ad oggi ha riconosciuto indispensabile il ruolo del carcere di Savona, è tracciabile sulle pagine di tutti i giornali e se adesso potrebbe esserci una svolta non vorremmo che venisse vanificata dalle nuove voci fuori coro che potrebbero influire negativamente sul futuro del carcere savonese”.

“Ci vuole una cabina di regia – commenta il Segretario regionale Sappe Liguria Michele Lorenzo – che coordini, su un tavolo tecnico, le varie figure politiche, istituzionali e di categoria evitando che l’argomento carcere diventi, per l’ennesima volta, una passerella politica. Il SAPPe Liguria è sempre pronto a dare il proprio contributo collaborativo affinché si definisca l’annosa vicenda.