Impianto fotovoltaico: inquinare meno risparmiando!

La tecnologia fotovoltaica è da oltre 10 anni al centro delle politiche europee, con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti nell’atmosfera e aumentare la sostenibilità ambientale delle abitazioni.

Secondo i dati Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il solo riscaldamento è responsabile per il 38% dell’inquinamento da PM 2,5, il pericoloso particolato con dimensioni fino a 2,5 micrometri (da 0,001 a 0,0025 millimetri).

L’obiettivo europeo fissato dal Green Deal è la totale decarbonizzazione dei combustibili fossili entro il 2050, una sfida impegnativa che passa per il sostegno all’uso delle fonti rinnovabili come il solare fotovoltaico.

Allo stesso tempo, gli impianti ad energia pulita possono rappresentare un’opportunità per le famiglie e le imprese italiane, con la possibilità di ottenere un forte risparmio in bolletta e ottimizzare il fabbisogno energetico di case e fabbricati.

Ad ogni modo, l’installazione di un impianto fotovoltaico deve essere valutata con grande attenzione, rivolgendosi sempre a dei professionisti e pianificando in modo accurato il dimensionamento del sistema.







Come richiedere un impianto fotovoltaico

Per capire quanto costa un impianto fotovoltaico è necessario affidarsi ad imprese specializzate, ad esempio rivolgendosi ad aziende come Sorgenia per ottenere un preventivo gratuito per la realizzazione di un sistema chiavi in mano adatto alle proprie esigenze energetiche.

In questo modo, è possibile usufruire di maggiori informazioni e prendere una decisione consapevole, valutando correttamente i vantaggi di questa soluzione prima di effettuare l’investimento.

Innanzitutto, la scelta principale riguarda il tipo di impianto, in particolare tenendo conto delle modalità d’integrazione all’interno dell’utenza. Ad esempio, un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo all’avanguardia assicura una gestione programmata dei carichi: può essere utilizzato per alimentare soltanto la caldaia per il riscaldamento, lo scaldabagno per la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione domestica oppure i condizionatori per il raffrescamento estivo.

Dopodiché, è essenziale valutare il tipo di pannelli solari e il loro dimensionamento, oltre ad altri elementi dell’impianto come le batterie per l’accumulo di energia, il regolatore di carica e l’inverter.

I fattori ambientali da considerare durante la progettazione sono numerosi, tra cui l’esposizione dell’immobile, la superficie sulla quale installare i pannelli, il tipo di impianto da realizzare e la predisposizione per semplificare gli interventi di manutenzione e pulizia.

Un approccio professionale permette di studiare soluzioni personalizzate, per ottenere un risultato ottimale e perfettamente allineato con il proprio fabbisogno energetico, per massimizzare il risparmio economico e la riduzione dell’impatto ambientale della casa.







I vantaggi degli impianti fotovoltaici

Negli ultimi anni la tecnologia fotovoltaica è diventata più accessibile, con un costo per l’installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica dal sole sempre più contenuto.

Secondo il report 2019 di JRC (Joint Research Centre), il servizio di ricerca e scienza della Commissione Europea, dal 2000 al 2020 il costo del fotovoltaico residenziale è passato da 10 euro per ogni Watt picco di potenza installata a meno di 2 euro per ogni Watt picco. Si tratta di una riduzione considerevole, con una diminuzione dell'80% del prezzo di un impianto fotovoltaico in 20 anni in Europa.

Inoltre, il fotovoltaico attualmente contribuisce in modo importante al taglio delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, in quanto ogni kWh di energia prodotta in modo pulito evita l’immissione in atmosfera di 0,5 Kg di anidride carbonica. In questo caso, con una produzione annua media di circa 4 mila kWh di un impianto fotovoltaico, si possono risparmiare fino a 2 tonnellate di CO2 ogni anno.

Non bisogna però sottovalutare aspetti come la valorizzazione dell’immobile, poiché un’abitazione sostenibile può raggiungere un valore di mercato superiore rispetto a una tradizionale.

Ovviamente, non basta dotare la casa di pannelli solari, ma è necessario intervenire a 360 gradi per ottimizzare l’isolamento termico, diminuire i consumi acquistando elettrodomestici ad alta efficienza energetica e adottare comportamenti virtuosi, ad esempio evitando gli sprechi legati alla modalità standby dei dispositivi e installando luci LED a risparmio energetico.