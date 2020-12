Quando costa inviare denaro in tutto il mondo?

Hai intenzione di inviare denaro dall’altra parte del mondo? Ci sono una serie di motivi per cui dovresti farlo. Ad esempio, potresti dover acquistare una proprietà all’estero, aggiungere un ambito oggetto alla tua collezione oppure dover festeggiare il tuo matrimonio in un altro paese. Qualunque sia la tua motivazione, devi sapere come inviare denaro all’estero. Continua a leggere per capire come fare.

Ma quanto costa inviare denaro a livello internazionale?

Inviare denaro è una delle operazioni più semplici da fare, soprattutto se hai dimestichezza con internet e altri strumenti. In ogni caso, come prima cosa è importante capire quanto costa farlo.

Ogni volta che invii denaro a livello internazionale, la tua banca addebiterà generalmente una commissione fissa per l’operazione di bonifico bancario. Potresti pagare fino a 50 € per trasferire denaro, ma la commissione varia in base all’istituto finanziario a cui ti affidi.

Alcune banche addebiteranno un tasso diverso a seconda della valuta in cui viene inviato il denaro, quindi potresti pagare una commissione maggiore se invii il denaro in euro anziché nella valuta locale del destinatario. Se desideri accelerare il trasferimento di denaro, potresti incorrere in un'altra commissione aggiuntiva.

Inoltre, se utilizzi un servizio di trasferimento di denaro, alcune commissioni variano in merito alla modalità di invio. Infatti, se proviene da un conto finanziato oppure da una carta di credito o di debito, la percentuale di commissione varia dallo 0,5% al 3,9%.

Fai attenzione al margine sul tasso di cambio

Oltre alla commissione per il bonifico bancario, sulla maggior parte dei trasferimenti esteri viene applicato un margine sul tasso di cambio giornaliero. Questo tasso è in genere intorno al 5% nella maggior parte delle banche principali.

Oltre a tutti gli altri costi di cui sopra, molte banche addebitano ai propri clienti tra € 15 e € 30 per ricevere bonifici internazionali. Tuttavia, ci sono alcune alternative che non comportano il pagamento di questi ulteriori costi. Il processo è molto semplice. Tu paghi sul conto nazionale nel tuo paese di origine e la banca si preoccuperà di pagare dal suo conto nazionale al paese di destinazione. A volte, questo significa che al tuo destinatario potrebbe essere addebitato un importo inferiore.

In definitiva, quanto costa inviare denaro da una parte all’altra del mondo? La risposta a questa domanda, come avrai potuto leggere, non è definitiva. Infatti, nella maggior parte dei casi varia in base all’istituto finanziario a cui ti rivolgi.

Ci sono alternative che saranno in grado di fornirti assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, avrai accesso anche ad un tasso di cambio molto più competitivo che ti permetterà di lasciare meno soldi per strada. In ogni caso, con alcune opzioni a tua disposizione, non dovrai più fare affidamento ad una banca per trasferire denaro in ogni parte del mondo.

Tu qualche metodo usi per farlo?