Tanti i film da vedere, tra originals e nuove uscite

Le pellicole più amate tra cinema e piattaforme on-line

Se il 2020 non è stato certo uno dei migliori anni per il cinema, a causa delle repentine chiusure dovute al contenimento del Coronavirus, alcune pellicole sono riuscite ad arrivare sia nelle arene estive che nelle sale cinematografiche (quel poco che sono state fruibili) portando una ventata di novità in un momento di notevole bisogno di svago, come quello attuale.

Piattaforme streaming come Netflix o Amazon Prime Video hanno inoltre garantito la visione di nuove uscite e film inediti.

Tra i film “Top”, secondo la classifica stilata dagli utenti del sito NientePopcorn, a dominare il podio dei film da vedere , c'è: “C'era una volta in America”, di Sergio Leone, seguito a sorpresa da “Il grande dittatore” film degli anni 40 di Charlie Chaplin.

Mentre, tra le proposte Amazon Originals è “Mademoiselle”, film coreano del 2016, il più votato. Pellicola che sembra precorrere l' ultimo successo cinematografico “Parasite”, vincitore quest'anno di quattro premi Oscar.

Ambientato nella Corea del 1930, Durante l'occupazione giapponese del Paese, dove una ladra ed un affascinante truffatore intendono trarre guadagno da una ricca famiglia nipponica. La donna si insinua nella casa, facendosi assumere come cameriera, arrivando a sedurre la sua padrona. e infine sbarazzarsene, facendola rinchiudere in manicomio.

Mentre tra le produzioni orifginali Netflix, la media più alta, secondo gli utenti di nientepopcorn, spetta aIl documentario “Becoming- La mia storia” su l'ex first lady Michelle Obama, girato nel corso del tour di presentazione del libro autobiografico 'Becoming'. Seguito dal thriller geopolitico Icarus , incentrato sul doping sportivo, che porterà alla luce il più grande scandalo nella storia dello sport.

Non mancano segnalazioni di “blockbuster”, quelle produzioni cinematografiche che sbancano i botteghini di tutto il mondo, appartenenti praticamente a tutti i generi cinematografici: dalla commedia al disaster movie, dal polpettone romantico al film di guerra, passando per il dramma in costume, l’avventura fantascientifica e il western, non c’è praticamente categoria cinematografica che non annoveri un blockbuster tra le sue fila. A dominare la classifica il film di Quentin Tarantino Pulp Fiction, pellicola del 1994 che ebbe un impatto incredibile nella storia del cinema per una narrazione che non aveva niente di lineare: unica e irripetibile.

Sul sito nientepopcorn I cinefili troveranno tante notizie su flm tv, saghe, approfondimenti della storia del cinema, recensioni e suggerimenti per trovare la pellicola giusta da vedere, grazie anche alle “stelline” (da una a dieci) assegnate dagli utenti del sito ai film visti. I voti contribuiscono infatti a formulare le classifiche, in continuo aggiornament, grazie al contributo quotidiano degli iscritti al sito.

Dulcis in fundo, esiste anche una classifica dedicata alle più belle citazioni della storia del cinema, sempre scelte e votate dagli utenti di niente popcorn. In ogni scheda-film, c’è una sezione dedicata alle battute e ai dialoghi più significativi di ogni pellicola. frasi appassionanti, quelle che ci sono rimaste dentro e che evocano momenti irripetibili. capaci di fermare nel tempo la forza e l’acutezza di una singola scena, se non di un intero film e diventate simbolo di emozioni anche nel linguaggio comune.