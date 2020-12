"Nascere a Pietra" rinnova il suo appello: "Riapriamo immediatamente il Pronto Soccorso Ostetrico del Santa Corona"

L'associazione "Nascere a Pietra" rinnova ancora una volta il suo appello, ricordando che esiste una petizione su Change.org che sta crescendo costantemente nelle adesioni: "E’ fondamentale in questo periodo di urgenza ed emergenza riaprire il Pronto Soccorso Ostetrico.

Bisogna evitare che situazioni di improvvise ed immediato pericolo per la salute materna e fetale non trovino risposta adeguata dal punto di vista della rapidità e della risoluzione

La chiusura "temporanea" del punto nascita dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure non significa soltanto che i bimbi non potranno più nascere a Pietra Ligure, ma significa anche:

4) Impossibilità a erogare assistenza alle donne vittime di violenza sessuale in quanto il ginecologo non è presente dalle h 14,00 alle h. 8,00.

Il nostro territorio per la sua conformazione presenta una particolare complessità; pur non essendo eccessive le distanze, occorre molto tempo per percorrerle, tempo prezioso e fondamentale per la vita in una situazione di emergenza, urgenza ostetrica (trauma nella donna gravida, il distacco di placenta, l'emorragia del IV trimestre di gravidanza, l'Hellp syndrome, il parto precipitoso).