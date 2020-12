Gli alunni della classe IV della Scuola Primaria di Borgio Verezzi protagonisti a "Natale digitale 2020"

Giovedì 17 dicembre a partire dalle ore 10.00, gli alunni della classe IV della Scuola Primaria di Borgio Verezzi rappresenteranno una delle uniche due classi della nostra regione che parteciperanno a "Natale digitale 2020", iniziativa che il Ministero dell’Istruzione ha promosso per diffondere l'educazione digitale nelle scuole. In diretta streaming, più di 1.000 studenti, animatori digitali, team per l'innovazione, équipe formative, docenti e dirigenti scolastici, saranno i protagonisti dei laboratori di innovazione.

Saranno collegate, in diretta, scuole del primo e del secondo ciclo, scuole in ospedale e in carcere, centri per l'educazione degli adulti, che proporranno attività didattiche ispirate al Natale e realizzate con le nuove tecnologie, come l'accensione di un albero formato da oltre 6.000 led all'interno di schede programmate a distanza dagli studenti, sfide di storytelling dedicate a Gianni Rodari, musiche natalizie digitali, animazioni e giochi interattivi, dolci natalizi prodotti con la cucina digitale. Alcuni testimoni di eccezione faranno, in diretta, gli auguri a tutte le scuole.

La dirigente scolastico Giuseppina Manno sottolinea la collaborazione con l'equipe formativa territoriale della Liguria - "sono stati una guida preziosa" ha commentato - e ringrazia sentitamente i bambini e le maestre della classe per il lavoro svolto con entusiasmo e impegno invitando a seguire il "Natale digitale 2020", collegandosi al seguente canale: #SCUOLAFUTURA on Vimeo