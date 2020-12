Italia, sarà un Natale da zona rossa: il calendario dei divieti

Quello di quest'anno sarà senza dubbio un Natale diverso dagli altri, causa la terribile pandemia del Coronavirus che sembra non voler cedere. Nel nuovo Dpmc che il Governo dovrebbe emanare a ore, però sarebbe in salvo il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio.

Ecco nel dettaglio il calendario dei divieti per le feste:

19-20 dicembre: questo sarà l'ultimo fine settimana di libertà prima di entrare in zona rossa. Salvo clamorosi colpi di scena, nessun anticipo da parte del Governo e quindi chi è in partenza potrà farlo. Ci si potrà muovere liberamente e sarà l'ultimo week-end libero per raggiungere le seconde case. Negozi aperti fino alle 21, bar e ristoranti fino alle 18.

21-23 dicembre: scatta da lunedì in tutta Italia il blocco della mobilità infra regionale. Ci si potrà spostare da una regione all’altra solamente per motivi lavorativi o di urgenza. Chi possiede una seconda casa nella regione di appartenenza potrà raggiungerla. Questi saranno gli ultimi tre giorni per gli acquisti natalizi e si potrà ancora andare a pranzo al ristorante e al bar fino alle 18, aperti barbieri e parrucchieri. Dalle 22 tutti a casa.

24-27 dicembre: si entra in zona rossa e bar, ristoranti e negozi dovranno restare chiusi. Aperti con orari festivi tabaccherie, farmacie, edicole e librerie. Vietati gli spostamenti tra regioni, se non per assoluta necessità o urgenza. La Messa? Si potrà andare ma non per andare a casa di parenti e quindi niente pranzi o cene di Natale. Si potrà uscire per fare attività motoria.

28-30 dicembre: la stretta si allenta dalla giornata di lunedì 28 dicembre. Negozi aperti fino alle 21, bar e ristoranti con apertura fino alle 18, ma resta il divieto dello spostamento tra regioni e il coprifuoco dalle ore 22.

31 dicembre-3 gennaio: il Capodanno sarà diverso dagli altri anni, visto che il Governo farà tornare come annunciato la zona rossa in questi quattro giorni con l’obiettivo di bloccare veglioni e pranzi in famiglia. Pronte le sanzioni chi verrà trovato in giro in questo lasso di tempo: le multe partono da 400 fino ad arrivare a 1000 euro.

4-6 gennaio: si riapre ma sarà sempre vietato spostarsi dalla propria regione e il giorno dell’Epifania dovrebbe avere un regime meno restrittivo. Coprifuoco dalle 22. Gli spostamenti tra regioni torneranno regolarmente dal 7 gennaio.