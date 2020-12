Il premio Bancarella (realizzato a Celle) in mezzo ai "dissapori" tra Mauro Corona e Franco Di Mare

Non si placa la querelle tra lo scrittore alpinista Mauro Corona e il direttore di Rai Tre Franco Di Mare.

Nella puntata di ieri di Striscia La Notizia, Corona ha fatto presente che a Di Mare non sarebbe andato giù il fatto di aver perso contro di lui nel 2011 la 56esima edizione del premio Bancarella, realizzato dalle Ceramiche il Tondo di Celle Ligure, un'opera di Umberto Piombino, riprodotta dal cellese Marcello Mannuzza da stampo originale, autorizzato dallo stesso all’uso postumo.

Lo scrittore infatti per far scoppiare la pace ha deciso di regalarglielo (si era aggiudicato il premio grazie all'opera "La fine del mondo storto) anche se Di Mare intercettato dall'inviato Valerio Staffelli non ha accettato.

"Penso che non abbia mai digerito che ho vinto il Bancarella, lui arrivò secondo, tutto questo ostracismo verso di me, questo livore di non volermi più a Cartabianca, ho sospettato che sia per il premio. Glielo do subito. Questo è la causa dei miei guai" il commento di Mauro Corona.

Il caso era esploso dopo le sue parole pronunciate in diretta nel programma di Rai Tre dove si era rivolto alla presentatrice Bianca Berlinguer dandole della “gallina” perché, secondo lui, colpevole di averlo ripreso dopo una pubblicità fatta ad un albergo.

Lo scrittore alpinista si era scusato in privato e più volte in pubblico, scuse accettate dalla padrona di casa che aveva chiesto il suo ritorno in onda in diverse occasioni.