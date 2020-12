Buoni spesa: oltre trecento richieste al Comune di Alassio

Sono oltre trecento le domande pervenute all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Alassio per l'ottenimento dei Buoni Spesa relativi all'apposito bando pubblicato nei giorni scorsi.

"Alle 12 di oggi è scaduto il termine per la consegna delle istanze - commenta Giacomo Battaglia, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio - e gli uffici si sono subito messi al lavoro per la verifica dei documenti. L'istruttoria richiederà qualche giorno, ma, grazie alla collaborazione e dedizione dell'Ufficio Politiche Sociali l'obbiettivo è quello di erogare i buoni prima di Natale. Abbiamo già acquistato le carte di credito che dovranno essere solo caricate e collegate all'istanza. E' una modalità che abbiamo scelto per tutelare l'anonimato e la dignità di chi, a causa del Covid e delle normative connesse all'emergenza sanitaria, non può lavorare e provvedere al sostentamento della propria famiglia".

"Cercheremo di soddisfare tutte le richieste fino al raggiungimento degli importi disponibili grazie alla collaborazione con l'Assessore al Bilancio Patrizia Mordente - conclude Battaglia - che con apposita variazione di bilancio è riuscita a stanziare 150mila euro circa. Non nascondo che vorremmo avviare nuove iniziative analoghe ma dovremo attendere il prossimo anno per poter procedere con nuovi bandi e aiuti".