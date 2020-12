Natale con l’arte raccontata dai ragazzi del gruppo albenganese un Quadro di Te

Il gruppo di Un Quadro di Te conclude oggi la collaborazione con il Comune di Albenga nell’ambito dell’iniziativa “Albenga s’illumina d’immenso 2020”. Questa sera, infatti, sarà pubblicato sulla loro pagina Facebook il video sulla “Natività mistica” di Sandro Botticelli e su Instagram i dettagli dell’#audioquadro, come loro chiamano i loro video. Sempre su Instagram, i ragazzi giocheranno con l’opera, proponendo dei quiz nelle loro storie per approfondire alcuni aspetti del capolavoro rinascimentale.

Dice Roberta nel video: “Vediamo in questa opera un legame con il passato. Botticelli dipinge la tela in un momento storico turbolento e lacerato da forti tensioni politiche. Possiamo dunque notare come l’autore fiorentino si auspicasse l’arrivo di tempi migliori e si augurasse una rigenerazione spirituale per tutta l’Italia. Per questo, secondo noi, è ancora più importante avere questa immagine proiettata sulla Cattedrale di Albenga. Anche noi speriamo di poter vedere la vita con occhi nuovi e ci auguriamo una rinascita e una nuova ripresa.”

Le iniziative e pubblicazioni non si fermano. I ragazzi di Un Quadro di Te annunciano che hanno in programma per questo fine settimana un’altra collaborazione social, questa volta con l’associazione “Gli amici delle Sempiterne - Sempiterne Friends” che ha sede a Luino (VA). Anche questa volta vedremo un #audioquadro e i relativi dettagli. Domenica, inoltre, per la rubrica di approfondimento #aldilàdelquadro sarà la stessa presidentessa dell’associazione Carolina De Vittori ad approfondire la storia dell’artista e dell'associazione in un video racconto sulla nostra pagina Facebook.

La settimana di Natale rivelerà altre sorprese, aggiungono i ragazzi, che invitano i loro followers a suggerire loro delle opere d’arte a tema natalizio. Tra tutte quelle proposte ne saranno scelte tre, sempre coinvolgendo il voto del loro pubblico, che saranno raccontate nella settimana dal 21 al 27 dicembre.