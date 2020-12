Questura di Savona: inaugurato il presepe artistico donato dal ceramista albissolese Paolo Giallombardo

Questa mattina è stato inaugurato il Presepe permanente allestito all’interno della Sala Riunioni della Questura, realizzato dal ceramista albissolese Paolo Giallombardo e donato alla Polizia di Stato di Savona.

La presentazione dell’opera è stata effettuata alla sola presenza del Vescovo Calogero Marino, del Questore e del Cappellano della Polizia di Stato, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Tutto il personale della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato ha tuttavia potuto seguire, dai propri Uffici, la presentazione in modalità online.

Si tratta di un’opera interamente realizzata dal ceramista Paolo Giallombardo, coadiuvato dalla giovane ceramista Alice Bolcano, e generosamente donata alla Polizia di Stato, che da oggi farà bella mostra di sé nella Sala Riunioni della Questura.

Commenta il Questore: “Un ringraziamento particolare al maestro Paolo Giallombardo per aver donato questa preziosa e bellissima opera alla Polizia di Stato di Savona, un gesto che testimonia la profonda vicinanza e l’affetto nei confronti della nostra Istituzione, un riconoscimento alle donne e agli uomini che la rappresentano sul territorio della provincia. Credo che al termine di un anno a dir poco complicato come il 2020, caratterizzato da un’emergenza pandemica purtroppo ancora in corso, questo Presepe allestito all’interno della Questura possa essere considerato un segnale positivo di speranza ed il migliore augurio per tutti noi per un sereno Santo Natale. Un grazie di cuore anche al Vescovo Mons. Calogero Marino, che ci è sempre particolarmente vicino nella preghiera, che ha benedetto il presepe nel corso di una doverosamente sobria cerimonia”.