Tovaglieri, Lega: "Approvato il dossier per sostegno alle piccole medie imprese"

"Grazie agli eurodeputati della Lega, che hanno portato all’approvazione del Parlamento europeo un importante dossier sulla strategia di rilancio delle piccole e medie imprese, possiamo cominciare a dare risposte concrete agli imprenditori che sono stati abbandonati dal governo PD-5 Stelle".



Lo ha dichiarato l’europarlamentare bustocca Isabella Tovaglieri, che è intervenuta nella sessione plenaria del Parlamento europeo in appoggio al dossier sulla “Strategia per il sostegno alle piccole e medie imprese”, presentato dal collega Paolo Borchia.



"Questo documento, che prevede fondi e investimenti per la formazione e la digitalizzazione – spiega Tovaglieri - costituisce un punto di partenza cruciale per ulteriori iniziative a supporto delle realtà che tengono in piedi i nostri territori, anche in questo momento di grave crisi. Vogliamo infatti spingere l’Europa a fare ancora di più, alleggerendo i fardelli burocratici e fiscali che impediscono alle aziende di superare la crisi e di competere in modo più agile sul mercato interno, europeo e internazionale. Per questo la Lega continuerà a battersi concretamente contro le certificazioni ambientali, le eco-tasse, il bollino Nutriscore e lo strapotere dei colossi digitali, questioni ancora aperte che penalizzano il settore delle piccole e medie imprese in un momento già molto difficile".



Per rivedere l’intervento dell’eurodeputata Isabella Tovaglieri nella seduta plenaria del Parlamento europeo: https://youtu.be/GzCnnsb-pJo.