Vaccini anti Covid, l'annuncio: "In tutta l'Unione Europea si parte il 27, 28 e 29 dicembre"

La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nei Paesi dell'Unione Europea inizierà il 27, 28 e 29 dicembre.

Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leye. Una partenza all'unisono, quindi, per tutti gli Stati membri, tra cui naturalmente anche l'Italia.

"Il 27 dicembre sarà un bel giorno per l'Italia e per l'Europa - ha aggiunto Roberto Speranza, ministro della Salute - Serve ancora prudenza e il percorso non sarà breve. Ma con l'inizio delle vaccinazioni finalmente siamo sulla strada giusta".