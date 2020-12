Andora: presepe sul Molo Heyerdahl e il Parroco annuncia "la casetta del dono"

Dopo l’Albero di Natale, Andora inaugura anche il Santo Presepe sul Molo Thor Heyerdahl grazie a una iniziativa promossa dal Comune insieme alla Parrocchia di Santa Matilde e al gruppo “Amici del Presepe” che ha realizzato un allestimento artistico e votivo che pone la Sacra Famiglia in uno scenario marinaro. Ieri sera, il sindaco di Andora Mauro Demichelis e Don Emanuele Daniel hanno presentato la creazione nel corso di una diretta Facebook. Il Presepe è accolto in una casetta messa a disposizione del Comune che ha predisposto anche la diffusione di canti di Natale all’imboccatura del Molo.

“Ringraziamo il gruppo “Amici del Presepe”, Don Emanuele Daniel e la Parrocchia di Santa Matilde per aver accolto il nostro invito a realizzare una Santa Natività in uno spazio pubblico – ha dichiarato Demichelis – Ci prepariamo a vivere un Natale diverso in cui possiamo unirci solo idealmente: il nostro augurio alla Comunità non può che passare attraverso i simboli della Cristianità e delle Feste. I passanti hanno subito dimostrato di apprezzare la cura e la bravura con cui è stato allestito il Presepe nella casetta all’ingresso del molo Thor Heyerdal, poco distante dal nostro albero di Natale illuminato. Invito tutti a visitarlo insieme ai molti altri che, in centro Andora come nelle borgate, compongono un itinerario affascinante di Natività realizzate fuori e dentro le chiese”.